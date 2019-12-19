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الإصابات.. الخطر الأكبر على انتفاضة أهلى فايلر

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جدة - عمرو شويل تعرض الأهلي لعدة إصابات مؤثرة في الفترة الأخيرة، تسببت في حرمان المارد الأحمر من جهود عدد من أبرز لاعبيه في مختلف الصفوف، وهو ما قد يؤثر سلبا على مشوار أبناء التتش في مواصلة قطار الانتصارات ودهس الخصوم سواء في المسابقات المحلية أو الإفريقية ، وقد يضر الحالة المعنوية والفنية العالية التي يعيشها الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، والذي أحدث حالة عالية في مستوى الفريق الأحمر بشكل عام.

وصل عدد إصابات الأهلي منذ بداية الموسم الحالي إلى 7 لاعبين، وهما محمود متولي ومحمد محمود وحمدي فتحي وعلي معلول ورمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي، وهو رقم غير هين في ظل عدم احتدام المنافسة حتى الآن، الأمر الذي قد يكون عامل سلبي في الحالة الفنية العالية التي يظهر عليها الأهلي تحت قيادة فايلر.

 

محمود متولى

تعرض محمود متولى للإصابة فى مباراة السوبر المحلي ضد الزمالك، حيث اشتكى من تمزق فى العضلة الخلفية حرمه من استكمال المباراة.

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محمد محمود

تلقى محمد محمود صدمة بعد تجدد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ولكن هذه المرة في الركبة اليسرى وليس اليمنى، بعد تعافيه من صليبي الركبة اليمنى.

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حمدي فتحي

تعرض حمدي فتحي للإصابة بقطع في غضروف الركبة في مران المنتخب الوطني، خلال تجمعه الأخير لمباراتي كينيا وجزر القمر، قبل أن يجري عملية جراحية في الركبة.

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علي معلول

أصيب علي معلول في مباراة فريقه ضد النجم الساحلي بافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يعود لأول مرة في مباراة الإسماعيلي.

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رمضان صبحي

تعرض رمضان صبحي لتمزق في العضلة الخلفية خلال مران الأهلي الذي سبق مباراة الإسماعيلي، ليتأكد غياب اللاعب شهر ونصف بعد إجراء الأشعة للتأكد من حجم الإصابة.

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عمرو السولية

تغيب عمرو السولية عن اللحاق بقائمة فرقه لمواجهة الإسماعيلي بسبب إصابته بنزلة برد حادة وتسببت في ارتفاع درجة حرارة اللاعب، على أن يكون جاهزا لمباراة فريقه القادمة ضد الاتحاد السكندري.

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أحمد فتحي

اشتكى أحمد فتحي من الإصابة برشح في الركبة، وهو ما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الإسماعيلي على أن يعود اللاعب للمشاركة بدءا من مباراة فريقه القادمة.

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