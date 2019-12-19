شكرا لقرائتكم الزمالك: كارتيرون بعيداً عن مقصلة الإقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي لا تضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني تحت ضغوط قبل مواجهة سموحة غدا الجمعة في الجولة التاسعة من عمر الدوري، خاصة بعد الخسارة من طلائع الجيش في الجولة الماضية.
قال المصدر إن كارتيرون لا يواجه شبح الإقالة أو مقصلة الرحيل عن ميت عقبة حال عدم تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة سموحة غدا، لاسيما وأنه لا يتحمل الهزيمة التي مني بها فريقه من طلائع الجيش.
وحمل المصدر مسئولية هزيمة الزمالك من طلائع الجيش للاعبين الذين تخاذلوا عن القيام بدورهم خلال المباراة وعدم تقديم الأداء لمطلوب، وابتعاد اللاعبين الكبار في الفريق الأبيض عن مستواهم المعهود خاصة فرجاي ساسي وطارق حامد ومحمد عواد.
ويرى مسئولو الزمالك أن الحكم على كارتيرون مبكرا لاسيما انه حقق انطلاقة قوية مع الفريق الأبيض كان آخرها الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة.
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