اخبار الرياضه

شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك ضد سموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شيكابالا يغيب عن مباراة الزمالك ضد سموحة

 

يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك الغياب عن مباراة الفريق الأبيض أمام سموحة المقرر لها غدا الجمعة في الجولة التاسعة لمسابقة الممتاز.

 

Advertisements

ويعاني شيكابالا من المرض خلال الفترة الحالية، حيث خضع لكشف طبي أوضح معاناته من وجود حصوات على الكلى.

وغاب شيكابالا عن مران الزمالك الأخير اليوم الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة سموحة، ليتأكد غيابه عن لقاء الغد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمباراة سموحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك ضد سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا