شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك ضد سموحة

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جدة - عمرو شويل شيكابالا يغيب عن مباراة الزمالك ضد سموحة

يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك الغياب عن مباراة الفريق الأبيض أمام سموحة المقرر لها غدا الجمعة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويعاني شيكابالا من المرض خلال الفترة الحالية، حيث خضع لكشف طبي أوضح معاناته من وجود حصوات على الكلى.

وغاب شيكابالا عن مران الزمالك الأخير اليوم الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة سموحة، ليتأكد غيابه عن لقاء الغد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمباراة سموحة.