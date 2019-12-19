شكرا لقرائتكم شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شيكابالا يغيب عن مباراة الزمالك ضد سموحة
ويعاني شيكابالا من المرض خلال الفترة الحالية، حيث خضع لكشف طبي أوضح معاناته من وجود حصوات على الكلى.
وغاب شيكابالا عن مران الزمالك الأخير اليوم الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة سموحة، ليتأكد غيابه عن لقاء الغد.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمباراة سموحة.
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