شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يفجر مفاجأة كبري : طارق حامد رفض اللعب أمام مازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام مرعى المدرب العام السابق للزمالك كواليس مباراة مازيمبى الكونغولى التى خسرها الفريق الابيض بثلاثية دون رد فى دوري أبطال أفريقيا ودور طارق حامد لاعب خط وسط الفريق فى الخسارة .

قال مرعى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : " طارق حامد يمثل 50% من قوة الزمالك وكانت لديه إصابة خفيفة قبل مواجهة مازيمبى وسافر برفقة الفريق للكونغو "، وتابع : " جلسنا مع طارق حامد قبل المباراة وعرضنا عليه المشاركة ولكنه رفض خوفاً من تفاقم اصابته وهو ماحدث بالفعل".

ووضح في مباراة مازيمبي التى خسرها الفارس الابيض بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا تأثر الزمالك بغياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم اللاعبين في وسط ملعب الأبيض، كونه حائط الصد الأول لدفاعات الزمالك ويمتلك قوة ولياقة بدنية كبيرة تجعله يجيد التغطية على ظهيري الفريق ولاعبي الوسط الهجومي.

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غياب طارق حامد عن مباريات الزمالك بات مقترنا بالنتائج السلبية، حيث أصبح غيابه لعنة تهدد الفريق الأبيض؛ إذ لعب الفريق بدونه 4 مباريات في كل البطولات خسر في 2 وتعادل في مباراة واحدة وفاز في أخرى.

يقع الزمالك ومازيمبي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما فريقي أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي