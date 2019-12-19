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رونالدو يسجل هدفاً رائعاً ويعيد يوفنتوس إلى الصدارة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد يوفنتوس صدارة لكرة القدم، مؤقتًا، بعد فوزه على مضيفه سامبدوريا 2 - 1، في مباراة مقدمة من منافسات المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 19 عن طريق باولو ديبالا، قبل أن يسجل جيانلوكا كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بالشوط الأول، سجل البرتغالي الهدف الثاني ليوفنتوس.

وشهدت المباراة تعرض كابراري لاعب سامبدوريا وصاحب الهدف الوحيد لفريقه، للبطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الثاني.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول، مؤقتًا بانتظار مباراة إنتر ميلان أمام جنوه يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

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