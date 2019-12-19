شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الإسماعيلي في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب "ستاد حرس الحدود (المكس)"، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

يحتل المارد الاحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة .

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خاض الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى 6 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 8 مواجهات فاز في أربعة وتعادل سلبيا في مباراة أمام طنطا وخسر في ثلاثة.

ويسعى الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار السابع له توالياً في بطولة الدورى، بينما يأمل الدراويش فى خطف الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 16 والدخول للمربع الذهبي.