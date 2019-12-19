مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الإسماعيلي في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة و النصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب "ستاد حرس الحدود (المكس)"، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.
يحتل المارد الاحمر صدارة جدول بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة .
خاض الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى 6 مباريات فاز في جمعيهم لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، بينما لعب الإسماعيلي 8 مواجهات فاز في أربعة وتعادل سلبيا في مباراة أمام طنطا وخسر في ثلاثة.
ويسعى الفريق الأحمر في تحقيق الانتصار السابع له توالياً في بطولة الدورى، بينما يأمل الدراويش فى خطف الثلاث نقاط والوصول للنقطة رقم 16 والدخول للمربع الذهبي.
تقابل الفريقان حتى الآن فى بطولة الدورى فى 111 مباراة فاز الأحمر فى 56 مباراة بينما فاز الفريق الاصفر 22 وتعادلا فى 33 مواجهة، وسدل الأهلى فى شباك الدراويش 162 هدفاً، واستقبل 93 هدفا، ويعتبر أكبر فوز للمارد الأحمر على غريمه كانت بثمانية نظيفه دون رد، بينما اكبر انتصار حققه الاسماعيلى كان بنتيجة 1 – 4، ويدير لقاء اليوم تحيكمياً الحكم "محمود البنا".
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