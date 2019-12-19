شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تبدأ المتابعة الميدانية لاستعدادات طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء تنفيذ محور المتابعة الميدانية ضمن خطة متابعة استعدادات جميع الاتحادات الرياضية ، المقرر مشاركة أبطالها ضمن منافسات الدورة الأوليمبية المقبلة.

ومن المقرر أن يتضمن محور المتابعة الميدانية قيام وزير الرياضة بعقد لقاءات دورية منتظمة خلال الأشهر المتبقية على انطلاق منافسات طوكيو 2020 مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضة المشاركة مع حضور أجهزتها الفنية والإدارية، وذلك بهدف التواصل المباشر مع جميع أعضاء منظومة كل لعبة للاطلاع على الاستعدادات وكافة المستجدات وحل أية مشكلات تعترى الاستعدادات الجارية.

كما تتضمن خطة الوزارة التي بدأت منذ عام مضى من خلال برامج الرعاية الفردية للأبطال المؤهلين للدورة الأوليمبية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص فضلاً عن الدعم والتمويل الخاص ببرامج التأهيل والاستعدادات الخاصة بالاتحادات، متابعة جداول وبرامج التدريب الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية.