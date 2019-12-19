شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة: نادٍ خليجى ينهى علاقة جيرالدو بالأهلى وحل بديل للأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو النادى الأهلى بحثهم عن عرض لتسويق الأنجولى جيرالدو جناح الفريق، تمهيداً لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإتاحة الفرصة للتعاقد مع مهاجم أجنبى جديد.

وأبلغ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى، إدارة ناديه بموافقته على رحيل جيرالدو، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته وخروجه بشكل كامل من حساباته.

وشهدت الساعات الماضية تلقى إدارة الأهلى عرضاً خليجياً لرحيل جيرالدو، فى الوقت الذى وضع فيه اللاعب حلا بديلا حال فشل انتقاله للنادى الخليجى، بعد تأكد اقتراب رحيله فى يناير المقبل.

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