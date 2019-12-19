شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، القائمة التى ستشارك فى مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، فى الجولة التاسعة بالدورى. وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالى: وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى وإسلام جابر. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى فتحى وكريم بامبو. خط الهجوم: مصطفى محمد. وبذلك استعاد الزمالك لجهود أحمد زيزو وحازم إمام بعد غيابهم عن اللقاء الماضى للإصابة أمام طلائع الجيش فيما يستمر غياب شيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة وكذلك خالد بوطيب ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش فيما استبعد كارتيرون كلا من عمر السعيد وإمام عاشور ومحمد عنتر ومحمد صبحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستعيد "زيزو" أمام سموحة.. واستبعاد عبد الله جمعة وعمر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.