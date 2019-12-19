شكرا لقرائتكم خبر عن شارابوفا ونادال وديوكوفيتش يستعدون لبطولة مبادلة بأبو ظبى من عربة "جولف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، بطولة مبادلة العالمية للتنس في نسختها الثانية عشرة، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، بملاعب مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 8 من نخبة لاعبي التنس على مستوى العالم، في مقدمتهم نجما التنس المخضرمان الإسباني رافائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنفان الأول والثاني عالمياً، بالإضافة إلى النجمة الروسية ماريا شارابوفا.

شارابوفا نشرت عبر حسابها على "انستجرام"، صورة تجمعها بكل من رفائيل نادال، ونوفاك دجوكوفيتش، وعلقت عليها قائلة: "فى عربة الجولف مع هذين البطلين".



شارابوفا

النسخة الحالية من بطولة مبادلة العالمية للتنس ستشهد صراعاً من نوع خاص بين نادال وديوكوفيتش على الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، إذ فاز كل منهما باللقب 4 مرات خلال الأعوام الماضية.

Advertisements

وسيسعى نادال الذي يشارك في البطولة للمرة العاشرة، حيث لم يغب سوى عن نسخة وحيدة العام قبل الماضي، إلى مواصلة تألقه في عام 2019، إذ اختتم البطل الإسباني الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة في صدارة لائحة الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين، وقاد بلاده في نوفمبر الماضي إلى التتويج بلقب كأس ديفيز للفرق.

وتشهد البطولة وللعام الثالث على التوالي مشاركة نسائية بمباراة استعراضية بين النجمة الروسية ماريا شارابوفا، وذلك بمواجهة تجمعها مع الأسترالية آيلا تومليانوفيتش المصنفة 51 في آخر مباراة اليوم.