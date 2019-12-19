شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر لليوم السابع: جاهز لحصد الميدالية الأولمبية الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كرم جابر البطل الأولمبى فى المصارعة، والحاصل على ميداليتين أولمبيتين، أنه سيشارك فى معسكر المنتخب المقرر أن ينطلق يوم 20 ديسمبر الجارى بالمركز الأولمبى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو حال حسم الأمر.

وقال جابر، فى تصريحات لليوم السابع، "انتظرونى فى معسكر المصارعة بالمركز الأولمبى"، على أن أعلن موقفى النهائى عقب المعسكر، والذى سيشهد برنامج مختلف عن لاعبى المنتخب، وتدريبات مختلفة أيضا من حيث اللياقة، والأحمال، والاستعداد بصورة كاملة، وحال الاستقرار على المشاركة انتظروا ميدالية أولمبية ثالثة.

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وأشار جابر إلى أنه سيعقد جلسة بنهاية المعسكر مع رئيس الاتحاد لإعلان موقفه سواء بالمشاركة فى طوكيو 2020 أو الانضمام للجهاز الفنى للمنتخب، على أن يتحدد الموقف النهائى من أراء الخبراء من خلال الترديبات و اللياقة التى سيظهر عليها فى المعسكر.

يذكر أن كرم جابر أعلن تفكيره فى العودة للمشاركة فى المنافسات الأولمبية، والبطولات المؤهلة لها، على أن يحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.

كان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 ، و فضية أولمبياد لندن 2012 .