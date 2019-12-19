شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا خارج حسابات الزمالك فى مواجهة الغد أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك عن الفريق الأبيض فى مواجهة سموحة، التى ستقام على استاد القاهرة الدولى غداً الجمعة، فى الأسبوع التاسع من بطولة الدورى الممتاز.

ولم يشارك شيكابالا فى تدريب الفريق الأخير اليوم الذى أقيم على ملعب النادى استعدادا للمباراة، ليتأكد غيابه عن لقاء الغد، بسبب مرضه ومعاناته من وجود حصوات على الكلى.

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ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا لمباراة سموحة، التى يسعى فيها الأبيض إلى استعادة الانتصارات عقب خسارته فى الجولة الماضية أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.