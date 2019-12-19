شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 متغيرات فى الأهلى والإسماعيلى قبل المواجهة 116 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات التى سبقت مباراة الأهلى والإسماعيلي المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس العديد من المتغيرات، فيما يخص التحضير والاستعداد لهذه المواجهة المرتقبة، لما تحتويه مواجهات الفريقين من ندية وإثارة، حتى لو كان أحد الفريقين بعيدا عن مستواه الفنى.

والتقى الأهلى والإسماعيلى 115 مرة من قبل، فاز الأهلى 59 مباراة، وحسم التعادل 34 مباراة، بينما فاز الإسماعيلى 22 مباراة، وتبقى مباراة اليوم المواجهة رقم 116 بين الفريقين.

مستجدات كثيرة حدثت على المشهد غيرت من التحضيرات لقمة الأهلى والإسماعيلى سواء على مستوى الغيابات أو التحفيز من أجل رفع همة لاعبى الفريقين على تقديم أفضل أداء والخروج من المباراة بفوز مهم، فيظل رغبة الأحمر فى مواصلة انطلاقته القوية بالدورى، وكذلك رغبة فى الإسماعيلى فى استعادة مستواه المعهود.

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