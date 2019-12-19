شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: إدارة المباريات أزمة ميتشو والزمالك تأخر فى علاج بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عصام مرعى المدرب العام السابق لفريق الزمالك أن الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء كان يعانى من أزمة غياب الكفاءة فى إدارة المباريات.

وقال عصام مرعى فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة "ميتشو كانت لدية علاقة طيبة مع اللاعبين وكان يهتم بكل التفاصيل ولكن التشكيل وإدارة المباريات كانت أزمة كبرى للمدرب الصربى".

ويضيف المدرب العام السابق للزمالك : "جانب توظيف اللاعبين فى مراكز مختلفة كانت أزمة كبرى للمدرب الصربى رغم أنه قدم مباريات مميزة مع الفريق وحقق بطولة كأس مصر وقدم مباراة كبيرة فى النهائى أمام بيراميدز".

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وعن إصابة المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك علق عصام مرعى: "بو طيب لديه مشكلة فى ركبته وسافر فرنسا لعلاجها وكان لديه اقتراحان بالغياب عن الملاعب لمدة ستة شهور أو أربعة والزمالك تأخر فى الموافقة على قرار اجراء الجراحة لم يتم حسم الامر بسرعة ، ولكن بوطيب لايعانى من إصابات مزمنة كما يتردد قد يكون مصاباً بعظمة زيادة فى الركبة تحتاج تدخل جراحى".

تولي الصربي ميتشو القيادة الفنية للزمالك بشكل رسمي في 17 أغسطس لعام 2019، واستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض 107 يومًا تقريبًا، قبل قرار إقالته عقب سلسلة النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة.

و قاد الصربي "ميتشو" الزمالك في 12 مباراة بمختلف البطولات (5 بالدوري الممتاز – 3 بكأس مصر – 3 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المحلي)، حقق الفوز في 7 مباريات بنسبة فوز (58.3%)، بينما خسر في 4 مباريات بنسبة (33.3%)، بينما تعادل في مباراة وحيدة بنسبة (8.4%).