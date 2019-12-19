شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: طارق حامد رفض المشاركة أمام مازيمبى بحجة الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام مرعى المدرب العام السابق للزمالك كواليس مباراة مازيمبى الكونغولى التى خسرها الفريق الأبيض بثلاثية دون رد فى دورى أبطال افريقيا ودور طارق حامد لاعب خط وسط الفريق فى الخسارة.
وقال عصام مرعى، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامى يحيى حمزة، "طارق حامد يمثل 50% من قوة الزمالك وكانت لديه إصابة خفيفة قبل مواجهة مازيمبى وسافر برفقة الفريق للكونغو".
ويضيف المدرب العام السابق للزمالك "جلسنا مع طارق حامد قبل المباراة وعرضنا عليه المشاركة لكنه رفض خوفاً من تفاقم إصابته وهو ما حدث بالفعل".
ووضح فى مباراة مازيمبى التى خسرها الفارس الأبيض بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا تأثر الزمالك بغياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم اللاعبين في وسط ملعب الأبيض، كونه حائط الصد الأول لدفاعات الزمالك ويمتلك قوة ولياقة بدنية كبيرة تجعله يجيد التغطية على ظهيري الفريق ولاعبي الوسط الهجومي.
غياب طارق حامد عن مباريات الزمالك بات مقترنا بالنتائج السلبية، حيث أصبح غيابه لعنة تهدد الفريق الأبيض؛ إذ لعب الفريق بدونه 4 مباريات في كل البطولات خسر في 2 وتعادل في مباراة واحدة وفاز في أخرى.
يقع الزمالك ومازيمبي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جوارهما فريقي أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
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