كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة المواجهة مع فريق سموحة في الجولة التاسعة للدوري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة مساء غد الجمعة. وضمت القائمة اللاعبين.. محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع جابر في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم.

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