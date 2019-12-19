وزارة الرياضة تبدأ المتابعة الميدانية لاستعدادات طوكيو 2020

في ضوء الاستعدادات الجارية والخاصة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء تنفيذ محور المتابعة الميدانية ضمن خطة متابعة استعدادات جميع الاتحادات الرياضية المقرر مشاركة أبطالها ضمن منافسات الدورة الأولمبية المقبلة، ومن المقرر أن يتضمن محور المتابعة الميدانية قيام وزير

الرياضة بعقد لقاءات دورية منتظمة خلال الأشهر المتبقية على انطلاق منافسات طوكيو 2020 مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضة المشاركة مع حضور أجهزتها الفنية والإدارية وذلك بهدف التواصل المباشر مع جميع أعضاء منظومة كل لعبة للاطلاع على الاستعدادات وكافة المستجدات وحل أية مشكلات تعترى الاستعدادات الجارية.

كما تتضمن خطة الوزارة التي بدأت منذ عام مضى من خلال برامج الرعاية الفردية للأبطال المؤهلين للدورة الأولمبية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص فضلاً عن الدعم والتمويل الخاص ببرامج التأهيل والاستعدادات الخاصة بالاتحادات، متابعة جداول وبرامج التدريب الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية.