يد الأهلي 2002 يواجه باكوس في كأس مصر

يخوض فريق الناشئين لكرة اليد 2002 بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق باكوس في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهرا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز فيها ومواصلة المشوار للمنافسة

على لقب الكأس.

وعقد خالد عبدالفتاح مدرب الاهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس أكد خلالها أهمية التركيز الشديد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز بالمباراة.