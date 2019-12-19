تدريبات بدنية للاعب طائرة الأهلي

يؤدي محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خاصة على هامش مران الفريق.
ويخوض اللاعب تدريبات خاصة في الجيم، ضمنبرنامج التأهيل البدني الذي يخضع له منذ إصابته بكسر في أحد أصابع اليد، وهو ما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية.
وحرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع عبدالمنعم؛ للاطمئنان على حالته في ظل تجهيزه للعودة إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة.
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