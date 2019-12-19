وزير الرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد 2021

اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس بهيئة إستاد القاهرة الدولى مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والمقرر ان تستضيفها مصر.

حضر الاجتماع اللواء محمد نور المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور احمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدي

ايوب رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، اللواء فوزي عطية مستشار الوزير للمشروعات، و محمد نصر المستشار المالي للوزير، وعادل لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بإنشاء الصالات المغطاة المقرر لها استضافة

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مباريات البطولة، وعرض جدول زمني للانهاء من أعمال جميع الصالات الرئيسية والفرعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة والدورية مع اللجنة المنظمة للبطولة لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بتنظيم واستضافة اكبر بطولات الاتحاد الدولي لكرة اليد، فضلاً عن تكليف كل لجنة فرعية بالمهام الخاصة بها والقيام بأدائها على أكمل وجه.

كما تم عرض الخطوات التنسيقية مع الاتحاد الدولي لكرة اليد في تتفيذ كافة الاشتراطات الدولية للصالات.