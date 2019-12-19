الفحص الطبي يحدد موقف أحمد فتحي من تدريبات الأهلي

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدًا الجمعة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

أكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري الممتاز، وخاض تدريبات علاجية

لمدة ٣ أيام، غاب خلالها عن المران الجماعي للفريق.

تحسم نتيجة الفحص موقف اللاعب من مباراة الإثنين المقبل في الدوري الممتاز، وكذلك موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.