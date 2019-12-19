عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاستفسار عن مستجدات البرنامج التأهيليلكل من حمدي فتحي ومحمد محمود.
أكد طبيب الفريق للمدير الفني أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي فيتنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع اللاعبين للاطمئنان على حالتهما ومدى استجابتهما للبرنامج.
كان محمد محمود أجرى أخيرًا جراحة الرباط الصليبي، في حين أجرى حمدي فتحي جراحة غضروف الركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعقد جلسة مع طبيب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.