فايلر يعقد جلسة مع طبيب الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاستفسار عن مستجدات البرنامج التأهيلي

لكل من حمدي فتحي ومحمد محمود.

أكد طبيب الفريق للمدير الفني أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في

تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع اللاعبين للاطمئنان على حالتهما ومدى استجابتهما للبرنامج.

كان محمد محمود أجرى أخيرًا جراحة الرباط الصليبي، في حين أجرى حمدي فتحي جراحة غضروف الركبة.