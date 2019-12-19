محمد صلاح: ترديد الجماهير أسمي ظننت جميعهم مصريين في قطر

أعرب اللاعب المصري محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالتشجيع الذي تلقاه من قبل الجماهير التي تواجدت في مباراة فريقه أمام مونتيري المكسيكي أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمد صلاح في تصريحاته: "ظننت

أن جميع الحضور بالملعب مصريين، يمكنني سماع تشجيعهم وأهازيجهم لي، عندما تحصل على دعم مصري ستكون سعيداً، أنا سعيد أن الجميع كان يدعمني ويردد اسمي".

وكان صلاح له عامل كبير في الفوز بمبارة أمس

أمام مونتيري، حيث شارك صلاح بصناعة هدفي الفوز، أحدهم في الدقيقة 12 أحرزه اللاعب نابي كينا، والآخر في الدقيقة 91 وأحرزه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، كما حصل صلاح على جائزة أحسن لاعب بتلك المباراة.

وتأهل فريق ليفربول إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر، حيث يواجه نظيره فلامنجو البرازيلي يوم 21 ديسمبر في المباراة النهائية.