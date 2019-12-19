أعرب اللاعب المصري محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالتشجيع الذي تلقاه من قبل الجماهير التي تواجدت في مباراة فريقه أمام مونتيري المكسيكي أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، ببطولة كأس العالم للأندية.
وقال محمد صلاح في تصريحاته: "ظننتأن جميع الحضور بالملعب مصريين، يمكنني سماع تشجيعهم وأهازيجهم لي، عندما تحصل على دعم مصري ستكون سعيداً، أنا سعيد أن الجميع كان يدعمني ويردد اسمي".
وكان صلاح له عامل كبير في الفوز بمبارة أمسأمام مونتيري، حيث شارك صلاح بصناعة هدفي الفوز، أحدهم في الدقيقة 12 أحرزه اللاعب نابي كينا، والآخر في الدقيقة 91 وأحرزه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، كما حصل صلاح على جائزة أحسن لاعب بتلك المباراة.
وتأهل فريق ليفربول إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر، حيث يواجه نظيره فلامنجو البرازيلي يوم 21 ديسمبر في المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: ترديد الجماهير أسمي ظننت جميعهم مصريين في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.