تعرف على إنجازات اتحاد الخماسي الحديث في 2019

نشر الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، أهم إنجازاته في عام 2019، في البطولات المختلفة الدولية والأفريقية وكأس العالم. وكان شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث قد نفى ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية حول حل الاتحاد. الاتحاد. وأكد العريان أن اتحاد الخماسي من أفضل الاتحادات الرياضية لما حققه من إنجازات في الفترة الأخيرة، قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بطوكيو.

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