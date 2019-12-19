كلوب يثني على تعاقد ليفربول مع الياباني الدولي

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس، إن تاكومي مينامينو سيكون “صفقة رائعة” بعدما توصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع ريد بول سالزبورج النمساوي لانتقال اللاعب.

واجتاز الياباني الدولي مينامينو 24/ عاماً/ الفحص الطبي أمس الأربعاء ليصبح رسمياً لاعباً ضمن صفوف ليفربول عندما يفتح باب الإنتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم إن مينامينو وقع على عقد مدته أربع أعوام ونصف العام، وبلغت قيمة الصفقة 25ر7 مليون جنيه إسترليني (5ر9 مليون دولار)، بعدما دفع ليفربول الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب مع ناديه النمساوي.

وقالا كلوب للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الانترنت :”هذه أنباء رائعة- صفقة رائعة، نحن سعداء للغاية بها”.

وأضاف:”تاكومي لاعب سريع، وماهر للغاية، يجد مساحات بين خطوط المنافسين. إنه شجاع عندما يمتلك الكرة، وشجاع دون أن تكون معه الكرة- لاعب جماعي ملائم. يقدم أفضل ما عنده لمساعدة الآخرين”.

وتعرف جماهير ليفربول مينامينو جيداً، حيث لعب مرتين مع فريق سالزبورج أمام الفريق الإنجليزي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضاف كلوب :”إنه عمل مُذهل من فريق عمليات كرة القدم في كيفية التعامل مع هذه الصفقة. يستحق مايكل إدواردز والفريق تحية كبيرة”.

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واتبع مينامينو الطريق الذي أنتهجه ساديو ماني ونابي كيتا اللذان لعبا لفريق سالزبورج قبل الأنتقال لفريق ليفربول.

وقال اللاعب الياباني الذي سجل 64 هدفاً في 199 مباراة مع سالزبورج إن حلمه تحقق باللعب لفريق ليفربول.

وقال :” كان أحد أهدافي أن ألعب في الدوري الإنجليزي. أعتقد أنه أفضل دوري في العالم. كنت اعتقد أن تطور مسيرتي كلاعب بشكل سلس، سيسمح لي بأن العب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف :” ولكنني لم أفكر في أنني سأكون قادراً على اللعب مع هذا الفريق، وأنا سعيد لهذا، وأتطلع للمشاركة في المباريات”.

وقال مينامينو إنه يأمل في أن يكون له أثر فوري مع الفريق.

وأكد :” هدفي هو الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وأن أساعد الفريق بشكل جيد”.

ومن الممكن أن يخوض مينامينو أول مباراة له مع ليفربول يوم 5 يناير المقبل عندما يواجه جاره إيفرتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.