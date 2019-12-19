مدرب مونتيري يُهاجم الحكم التشيلي بعد الخسارة من ليفربول

شن الأرجنتيني الجنسية صاحب الأصول اللبنانية أنطونيو محمد المدير الفني لمونتيري المكسيكي هجومًا على حكم مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

جاءت تصريحات أنطونيو محمد عقب هزيمة مونتيري من ليفربول بهدف لهدفين في نصف النهائي.

وفي تصريح تليفزيوني، الأربعاء، قال أنطونيو محمد “أرى أن حكم المباراة انحاز إلى ليفربول في المباراة، وكانت قراراته خير دليل على ذلك”.

وأضاف “يبدو أن وزن القميص الذي يرتديه لاعبو ليفربول له قيمة أكبر”.

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وأوضح “كان يجب أن يطرد لاعب أو أثنين من ليفربول اليوم لذلك غضبت وتحدثت مع الحكم في أكثر من مناسبة”.

وأختتم المدير الفني لمونتيري تصريحاته بالقول “الآن علينا التفكير في لقاء الهلال السعودي ولكن لن نكون محملين بالضغوط”.

ويواجه مونتيري نظيره الهلال يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة العالمية.