اخبار الرياضه

راكيتيتش راض عن التعادل مع ريال مدريد

0 نشر
وكالات عالمية 0 تبليغ

Advertisements

 أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب رضاه بتعادل فريقه بدون أهداف مع ضيفه ومنافسه التقليدي في (كلاسيكو الأرض)، الذي جرى اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة لبطولة .

وقال راكيتيتش في تصريحات إعلامية عقب المباراة “فرض الريال سيطرته على الشوط الأول، الذي سنحت له الكثير من الفرص. كنا ندرك أنهم أقوياء في التمريرات الطولية، لكن أتيحت لنا بعض الفرض أيضا خلال هذا الشوط الصعب”.

أضاف راكيتيتش “المباراة كانت تستحق أن تشهد أهدافا، لكننا قمنا بعمل جيد خاصة في الشوط الثاني، غير أننا افتقدنا للتمريرة الحاسمة واللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات”.

Advertisements

أوضح لاعب برشلونة “كان يتعين علينا أن نتحلى بالهدوء بشكل أكثر، لكننا نشعر بالفخر والسعادة بالعمل الذي قمنا به اليوم”.

اختتم راكيتيتش تصريحاته قائلا “أعتقد أن النتيجة عادلة ومازال مشوار الدوري طويلا”.

وبهذه النتيجة، عجز كلا الفريقين عن الانفراد بصدارة البطولة، بعدما رفعا رصيدهما إلى 36 نقطة، وإن تواجد برشلونة في الصدارة، بفضل تفوقه بفارق هدفين على الريال، صاحب المركز الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راكيتيتش راض عن التعادل مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا