راكيتيتش راض عن التعادل مع ريال مدريد

أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة رضاه بتعادل فريقه بدون أهداف مع ضيفه ومنافسه التقليدي ريال مدريد في (كلاسيكو الأرض)، الذي جرى اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وقال راكيتيتش في تصريحات إعلامية عقب المباراة “فرض الريال سيطرته على الشوط الأول، الذي سنحت له الكثير من الفرص. كنا ندرك أنهم أقوياء في التمريرات الطولية، لكن أتيحت لنا بعض الفرض أيضا خلال هذا الشوط الصعب”.

أضاف راكيتيتش “المباراة كانت تستحق أن تشهد أهدافا، لكننا قمنا بعمل جيد خاصة في الشوط الثاني، غير أننا افتقدنا للتمريرة الحاسمة واللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات”.

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أوضح لاعب برشلونة “كان يتعين علينا أن نتحلى بالهدوء بشكل أكثر، لكننا نشعر بالفخر والسعادة بالعمل الذي قمنا به اليوم”.

اختتم راكيتيتش تصريحاته قائلا “أعتقد أن النتيجة عادلة ومازال مشوار الدوري طويلا”.

وبهذه النتيجة، عجز كلا الفريقين عن الانفراد بصدارة البطولة، بعدما رفعا رصيدهما إلى 36 نقطة، وإن تواجد برشلونة في الصدارة، بفضل تفوقه بفارق هدفين على الريال، صاحب المركز الثاني.