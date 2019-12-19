زيدان يتحسر على ضياع الفوز في كامب نو

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أنه كان يتمنى الفوز على ملعب “كامب نو” معقل برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

جاءت تصريحات زيدان عقب إنتهاء “كلاسيكو الأرض” بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المحلي.

وفي تصريح تليفزيوني، الأربعاء، قال زيدان “كنت أتمنى تحقيق الفوز على ملعب كامب نو، ونعرف جيدًا أن ذلك الملعب من الصعب الفوز عليه”.

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وأضاف “قمنا بأداء المطلوب منا على أكمل وجه ممكن، ويجب أن نكون سعداء بالأداء، حيث أننا سيطرنا على بعض فترات المباراة، وكان ينقصنا هدف الفوز”.

وأوضح زيدان “حاولنا مجاراة برشلونة في أكثر من هجمة طوال شوطي المباراة لكن الحظ لم يحالفنا”.

وأختتم المدير الفني للريال تصريحاته بالقول “نحن نتواصل في العمل بعد أي نزيف نقاط نتعرض له، ويوميًا نتحسن في المستوى تدريجيًا”.