ليفاندوفسكي يضيف هاينكس لقائمة ضحاياه في الأرقام الأسطورية

صعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعد تسجيله هدفًا لفريقه في شباك فرايبورج ،اليوم الأربعاء.
وتلقى ليفاندوفسكي كرة عرضية من الكندي ألفونسو ديفيز ليسجل هدفه رقم 221 في الدوري الألماني منذ أن لعب أولاً مع دورتموند في 2010، ثم انضمامه بعد ذلك إلى بايرن ميونخ في عام .2014
وتقدم المهاجم البولندي بفارق هدف واحد فقط عن مدربه السابق في الفريق يوب هاينكس، الذي سجل 220 هدفًا في مسيرته مع بوروسيا مونشنجلادباخ وهانوفر. ويحتل ليفاندوفسكي 31/ عامًا/ المركز الثالث بعد جيرد مولر هداف بايرن ميونخ برصيد 365 هدفًا، وكلاوس فيشر الذي سجل 268 هدفًا لأندية شالكه وكولون وميونخ 1860 وبوخوم.
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