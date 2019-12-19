أنطونيو محمد: أفتخر بما قدمناه أمام ليفربول

أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء أنه يفتخر بما قدمه فريقه في مواجهة ليفربول، لكنه يشعر بالحزن لخسارة المباراة من خلال فقد التركيز في آخر لعبة لليفربول بالوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي للقاء.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية بكأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر بعد فوزه على مونتيري 2 / 1 في الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأربعاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة.

وقال أنطونيو محمد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “كانت مباراة صعبة بالتأكيد. حاولنا التركيز لمدة 90 دقيقة. أفتخر بما قدمه اللاعبون لكنهم فقدوا التركيز في آخر لعبة. قدمنا أداء حماسيا وتألق حارسنا وتصدى لأكثر من أربع تسديدات ولكن تفاصيل صغيرة جعلت الفوز لليفربول”.

وأشار محمد إلى أنه كان يرى أن الحكم تغاضى عن حالة طرد للاعب ليفربول ولهذا ناقشت ونلت إنذاراً.

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وأكد محمد : “كنا نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية وكنا نركز على تشريف الكرة المكسيكية ولكننا فقدنا التركيز في آخر فرصة بالوقت الأصلي لكنني أفتخر بما قدمناه. خسرنا بكل شرف وكرامة”.

وعما يجب أن يفعله فلامينجو للفوز على ليفربول ، قال محمد : “عليهم أن يقوموا بما فعلناه وأن يحاصروا ليفربول ويمنعوا لاعبيه من التمرير. أعتقد أننا قدمنا عملا متميزاً. سنحت لما ست أو سبع فرص متميزة لهز الشباك. بالتواضع والعمل يمكن الفوز على أي فريق كبير. أشعر الآن بالحزن وخيبة الأمل ولكنه سيتحول بعد ذلك لفخر لما قدمناه “.

وأضاف : “كنت أفكر بالفعل في الوقت الإضافي لكن شباكنا أهتزت في الوقت الضائع وأجريت تغييراً هدفه التسريع من إيقاع المباراة ولكننا خسرنا في الوقت الضائع”.

وأشار : “الآن علينا التفكير في لقاء الهلال السعودي ولكن بدون ضغوط. لدينا كذلك مواجهة صعبة للغاية في نهائي الدوري المكسيكي. وسنواجه فريقاً سعودياً مميزاً تألق أمام فلامينجو ولكننا سنضطر لمنح الراحة لبعض اللاعبين من أجل الأستعداد لمباراة الدوري المكسيكي”.