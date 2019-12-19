كلوب: علينا التعافي بسرعة قبل مواجهة فلامينجو

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، أن فريقه يجب أن يركز الآن على التعافي سريعا والأستعداد بشكل قوي للمباراة القادمة أمام فلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية.

وأشار كلوب إلى أن الفريق قدم مباراة قوية في هذه المواجهة الصعبة أمام مونتيري وسنحت للفريق أكثر من ست فرص للتسجيل ،لكن لم يوفق في أستغلالها فيما لم يشكل مونتيري مشاكل كبيرة لليفربول عندما كان ليفربول يستحوذ على الكرة ويندفع في الهجوم.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية بكأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر بعد فوزه على مونتيري 2 / 1 في الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأربعاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “كل الفرق هنا من أجل النجاح والمنافسة بقوة. مونتيري وفريقي لعبا من أجل الفوز. اللاعبون أدوا بشكل جيد وكان وسط الملعب هو الأكثر هجوماً وكثير من اللاعبين عززوا التواجد في وسط الملعب… أداء مدافعينا ساعدنا في تحقيق الفوز اليوم”.

وعما إذا كان يعتبر الكرة المكسيكية قريبة من نظيرتها الأوروبية في المستوى ، قال كلوب : “لم أكن أشك من قبل في جودة الكرة المكسيكية ولكن الحكم عليها من مباراة واحدة صعب. مونتيري لم يشكل صعوبات كبيرة بالنسبة لنا عندما نمرر الكرة البينية. مونتيري قدم مباراة قوية أيضاً أمام السد”.

وأشار : “كنت أخشى أن تصل المباراة للوقت الإضافي. كان علينا إجراء بعض التغييرات وأرحنا بعض اللاعبين مثل ليروا ساني. وجاء الهدف عن طريق البديل فيرمينو. ساديو ماني بسرعته وقوته خلق مشاكل لمونتيري وحققنا الفوز في النهاية دون الدخول في الوقت الإضافي”.

وعن المواجهة مع فلامنجو ، قال كلوب : “من الممكن أن تكون صعبة للغاية لأننا لا نعلم مدى جاهزيتنا للمباراة. فلامنجو انتهى من الدوري مبكراً. وعلينا الآن أن نتعافى سريعاً. فلامينجو قدم مباراة مفتوحة أمام الهلال وسنحاول تحليل هذه المباراة لأتخاذ القرارات الصحيحة”.

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وأشاد كلوب بالبرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامينجو وكذلك بلاعبي الفريق البرازيلي موضحاً أن ليفربول سيسعى للفوز بالتأكيد.

وعن جلوس ساديو ماني على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني ، قال كلوب : “نابي كيتا سجل هدفاً مبكراً ومحمد صلاح قدم أداء رائعا في المباراة وكان يمثل تهديدا مستمرا للمنافس ولعب الفريق بقوة واندفاع كبير. ساديو ماني لا يمكنه اللعب بنفس المستوى طوال الموسم وكان يجب أن نريحه ودفعنا به في نهاية المباراة. البدلاء قدموا أداء رائعا في نهاية المباراة وفيرمينو سجل هدف الفوز”.

وعن توقعاته للنهائي ، قال كلوب : “مباراة صعبة بالتأكيد ، شاهدنا مباراة فلامينجو والهلال لكننا سنشاهد عددا من المباريات لفلامينجو من أجل تحليل مستواه بالضبط واختيار الطريقة التي سنواجهه بها كما سنسعى لعلاج السلبيات والأخطاء. مشجعو فلامينجو كانوا يحتفلون بالقرب من فندق إقامتنا. المباراة مهمة لكُل من الفريقين”.

وأكد كلوب : “صلاح قائد فريق ممتاز ولكن الفريق له قائد حالياً ولم نفكر في منح صلاح شارة القيادة في نهائي البطولة”.

وأشار : “نحاول الألتزام دائماً بطريقة اللعب ولكن هناك بعض اللاعبين من وسط الملعب يمكنهم تسجيل الأهداف. ونابي كيتا يستطيع تقديم الكثير”.

وأوضح كلوب أن فيرجيل فان دايك لم يستطع التدريب مع الفريق أمس واليوم بسبب المرض ولهذا غاب عن مباراة اليوم. وأضاف : “سنرى ما سيحدث”.