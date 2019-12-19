نابي كيتا: ليفربول جاء للتتويج بكأس العالم للأندية

كشف الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي عن الصعوبات الكثيرة التي واجهها بطل أوروبا في مواجهة مونتيري المكسيكي في قبل نهائي كأس العالم للأندية، والتي أنتهت بفوز الفريق الإنجليزي 1/2 .
وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية من المسابقة، والتي تقام يوم 21 من ديسمبر الجاري، أمام فريق فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والفائز بدوره على الهلال السعودي 3 / 1 في قبل النهائي.
وقال نجم المنتخب الغيني في تصريحات بعد المباراة : “المباراة مع مونتيري كانت صعبة للغاية ،ولحسن الحظ أننا تمكنا من تحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل للنهائي أمام فريق صعب المراس ،ويضم لاعبين على مستوى عالي جداً .”
وأضاف كيتا : “توقعنا أن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق ،لكننا لعبنا بتركيز شديد ،وحاولنا حسم النتيجة لصالحنا وصحيح أن الفوز تأخر ،لكن المهم أننا نجحنا في تحقيق الإنتصار في نهاية اللقاء وعبرنا للنهائي” .
وتابع قائلاً : أغلقنا الآن ملف مباراة مونتيري وكل تركيزنا علي مواجهة فلامينجو في النهائي ،وسنخوضه بكل تركيز من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى هدفنا الذي جئنا من أجله إلى قطر، وهو الفوز بلقب البطولة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق” .
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