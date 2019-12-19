فيرمينو يتوقع لقاءً صعبًا أمام فلامينجو في نهائي مونديال الأندية

أشاد البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء الذي قدمه فريقه أمام مونتيري المكسيكي في قبل نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في قطر.

وفاز ليفربول على مونتيري 2 / 1 في الدور قبل النهائي، ليصعد إلى المباراة النهائية أمام فريق فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، الفائز بدوره على الهلال السعودي بطل آسيا 3 / .1

وأبدى فيرمينو سعادته بتسجيل الهدف الثاني الذي حسم اللقاء ،مؤكداً أن التهديف في بطولة كأس العالم للأندية أمر رائع جداً .

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن المباراة النهائية مع فلامينجو البرازيلي ستكون صعبة للغاية ،مؤكداً أن فلامينجو من أقوى فرق البرازيل وقارة أمريكا الجنوبية .

وأضاف : نتمنى أن نظهر بشكل جيد في النهائي ونحسم اللقب لنتوج بالكأس لأول مرة في تاريخ النادي” .