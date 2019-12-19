فالفيردي يعترف بحقيقة ما حدث في كلاسيكو الأرض

إعترف أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بأن غريمه ريال مدريد هو الأكثر خطورة منه في “كلاسيكو الأرض” لكرة القدم والذي انتهى بالتعادل السلبي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المحلي.

وفي تصريح تليفزيوني، الأربعاء، قال فالفيردي “خضنا مباراة أمام خصم قوي، فقد سيطروا على بعض الفترات من المباراة، وأتيحت لنا أيضًا فرصًا للتسجيل، لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل”.

وأضاف “لابد أن نعترف بأن ريال مدريد كان أكثر خطورة منا في اللقاء، وكانت لدينا صعوبات في الخروج بالكرات من الخلف”.

Advertisements

وأوضح فالفيردي “لم يتم الإستعانة باللاعب سيرجيو بوسكيتس نظرًا لأنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وفضلنا الإستعانة بالكرواتي إيفان راكيتيتش بدلًا منه”.

وعن التغاضي في عدم أحتساب حكم اللقاء ضربتي جزاء للريال، قال فالفيردي “لا أدري عن تحدث لاعبو ريال مدريد بعد أحتساب ضربتي جزاء لهم، لم أكن مراقبًا لتلك المسألة نهائيًا”.

وأختتم فالفيردي تصريحاته بالقول “لدينا عمل كبير لنقوم به في الفترة المقبلة”.