مسؤولو الترجي سعداء بما قدمته قطر في مونديال الأندية

أشاد نادي الترجي التونسي لكرة القدم بالتنظيم القطري لبطولة كأس العالم الحالية للأندية وذلك بعدما أنهى الفريق مشواره في البطولة بالحصول على المركز الخامس في البطولة.

وأحرز الترجي المركز الخامس بتغلبه على السد بطل الدوري القطري 2-6 في ثالث مشاركة له بالبطولة ، واحتل خلالها المركز الخامس مرتين 2018 و2019 والمركز السادس مرة واحدة 2011 .

وذكر الترجي على موقعه الرسمي على تويتر : “لكل بداية نهاية. حان وقت العودة إلى تونس، و لكننا إن شاء الله عائدون مجدداً، شكراً لقطر وللفيفا على حسن الضيافة والتنظيم، وشكراً لجماهير الترجي التي أعطت رونقاً خاصاً لكأس العالم.”

وكان الترجي بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام الهلال السعودي بطل آسيا 1 / صفر بعدما قدم مباراة جيدة ليواجه السد على المركز الخامس.

وغادرت بعثة الترجي الدوحة اليوم الأربعاء عائدة إلى تونس حيث يستعد الفريق لمواجهة نجم المتلوي في الدوري المحلي.