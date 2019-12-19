كيف علق محمد صلاح على الحضور المصري في مونديال الأندية؟

أعرب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء عن سعادته بالحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته وليفربول في مباراتهما اليوم أمام مونتيري المكسيكي، مشيراً إلى أن هذا الحضور وهتافات الجماهير المصرية تسعده دائماً.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية بكأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر بعد فوزه على مونتيري 2 / 1 في الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأربعاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما بذل جهداً كبيراً في اللقاء وصنع الهدف الأول لفريقه.

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وقال صلاح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : “كانت مباراة صعبة بالطبع. مونتيري فريق جيد ولعب بشراسة أمامنا لكننا في النهاية أظهرنا شخصيتنا في الملعب وحققنا الفوز”

وعن تواجد الآلاف من المشجعين المصريين في المدرجات ، قال صلاح : “المصريون يشجعونني في كُل مكان وأشعر بالسعادة البالغة لهذا ودائماً أسعد بوجودهم”.

وعن اللاعب الذي يعتبره نجماً في هذه المباراة ، قال صلاح : “كُل لاعب بالفريق يؤدي دوره وأليسون أدى مباراة جيدة وفيرمينو سجل الهدف والفريق استحق الفوز. المهم أننا قدمنا مباراة جيدة وحققنا الفوز”.