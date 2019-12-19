ليفربول يعلن تعاقده رسميا مع الياباني مينامينو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس توصله لاتفاق رسمي مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي لضم اللاعب تاكومي مينامينو،

وسينضم اللاعب الدولي الياباني إلى صفوف ليفربول يناير المقبل بعدما أنهى كافة تفاصيل تعاقده وأجتاز الكشف الطبي أمس الأربعاء.

وقال مينامينو للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت :”كان حلمي أن أنضم لفريق ليفربول… أنا متحمس للغاية لأن الحلم تحقق”.

وأضاف :”كان أحد أهدافي أن ألعب في الدوري الإنجليزي. اعتقد أنه أفضل دوري في العالم. كنت أفكر في تطور مسيرتي كلاعب بشكل سلس، يوما ما سأكون قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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وأضاف :” ولكنني لم أفكر في أنني سأكون قادراً على اللعب مع هذا الفريق، وأنا سعيد لهذا، واتطلع للمشاركة في المباريات”.

وواجه مينامينو فريق ليفربول مرتين هذا الموسم مع فريق سالزبورج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك مينامينو في 199 مباراة مع سالزبورج وسجل 64 هدفاً، كما شارك في 22 مباراة مع المنتخب الياباني وسجل 11 هدفاً.