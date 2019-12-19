أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس توصله لاتفاق رسمي مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي لضم اللاعب تاكومي مينامينو،
وسينضم اللاعب الدولي الياباني إلى صفوف ليفربول يناير المقبل بعدما أنهى كافة تفاصيل تعاقده وأجتاز الكشف الطبي أمس الأربعاء.
وقال مينامينو للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الإنترنت :”كان حلمي أن أنضم لفريق ليفربول… أنا متحمس للغاية لأن الحلم تحقق”.
وأضاف :”كان أحد أهدافي أن ألعب في الدوري الإنجليزي. اعتقد أنه أفضل دوري في العالم. كنت أفكر في تطور مسيرتي كلاعب بشكل سلس، يوما ما سأكون قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”.
وأضاف :” ولكنني لم أفكر في أنني سأكون قادراً على اللعب مع هذا الفريق، وأنا سعيد لهذا، واتطلع للمشاركة في المباريات”.
وواجه مينامينو فريق ليفربول مرتين هذا الموسم مع فريق سالزبورج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشارك مينامينو في 199 مباراة مع سالزبورج وسجل 64 هدفاً، كما شارك في 22 مباراة مع المنتخب الياباني وسجل 11 هدفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يعلن تعاقده رسميا مع الياباني مينامينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.