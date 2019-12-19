رياضة | عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمباراة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الزمالك لمباراة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة المواجهة مع فريق سموحة في الجولة التاسعة للدوري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة مساء غد الجمعة.

وضمت القائمة كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

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محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط .

مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم.

ويغيب عن الزمالك في مباراة سموحة عدد من اللاعبين للإصابة في مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكالا وعبد الله جمعة ومحمود عبد العزيز زيزو.