رياضة | باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن باريس سان جيرمان الفرنسي يزاحم برشلونة الإسباني على التوقيع مع نجولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وكان الفريق الباريسي قد حاول ضم كانتي في صيف 2018 لكنه رفض، وقام بتجديد عقده مع البلوز.

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وذكر الموقع الإيطالي، أن باريس لم يستسلم بشأن ضم كانتي، ويستعد المدير الرياضي للفريق، البرازيلي ليوناردو أرواجو، لتكثيف مساعيه نحوه في الفترة القادمة.

وتابع الموقع الإيطالي، أن باريس سان جيرمان سيكون بحاجة للتفوق على برشلونة في حالة أراد التعاقد مع كانتي، خاصة وأن الأخير يحظى باهتمام كبير أيضًا في كامب نو.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي الدولي مع البلوز في عام 2023.