رياضة | ماذا يحتاج تشيلسي في الميركاتو الشتوي؟

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انتظر عشاق نادي تشيلسي الإنجليزي قرار المحكمة الرياضية مطلع شهر ديسمبر الجاري، حول الإستئناف الذي تقدمت به إدارة الفريق حول قرار الإتحاد الأوروبي بحرمان النادي من أي تعاقدات جديدة لمدة فترتي انتقالات متتاليتين.

وقضي تشيلسي نصف العقوبة في الميركاتو الصيفي الماضي، وكانت جماهير وإدارة النادي تأمل في تخفيف العقوبة، وهو ما حدث بالفعل بعد قرار المحكمة، ليصبح النادي قادراً على إبرام صفقات جديدة بدء من يناير المقبل.

موقف الفريق الحالي في جميع البطولات

بعد بداية قوية لفرانك لامبارد، تراجع آداء الفريق نسبياً في الفترة الحالية حيث خسر 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، ليبقى رابعاً برصيد 29 نقطة، بينما سيواجه نادي بايرن ميونخ الألماني في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فبراير المقبل، بينما سيواجه فريق نوتنجهام فوريست في الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي في يناير المقبل، وقد ودع كأس الرابطة الإنجليزية أما مانشستر يونايتد من دور الـ 16 خلال شهر نوفمبر الماضي.

صفقات تشيلسي الصيفية

نظراً لعوبة الإتحاد الأوروبي، تمثلت صفقات تشيلسي في الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي قدم من دورتموند، وكان قد وقع للفريق قبل العقوبة، ثم تحويل إعارة لاعب ريال مدريد السابق ماتيو كوفاسيتش إلى بيع نهائي، وعودة بعض اللاعبين المعارين مثل ماسون مونت وفيكايو توموري وميتشي باتشواي وتامي أبراهام.

ماذا يحتاج الفريق في الميركاتو الشتوي؟

وبالنظر لآداء الفريق تحت قيادة لامبارد حتى الآن، تبين إحتياج الفريق لعدة صفقات تتمثل في المراكز التالية.

حارس المرمى

ضجر المدرب لامبارد من أخطاء أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، وهو كيبا أريزبالاجا في المباريات الماضية، وطالب الإدارة بضم حارس بديل ربما يجهزة لخلافه كيبا خلال الموسم المقبل.

أبرز المرشحين: باو لوبيز حارس روما – جوردان بيكفورد حارس إيفرتون

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قلب الدفاع

يمتلك البلوز ثلاثي دفاعي كارثي بأتم معنى الكلمة وهم أندرياس كريستنسين وكورت زوما وفياكايو توموري، ويحتاج الفريق بشكل عاجل لقلب دفاع يمكنه قيادة الخط الخلفي للبوز في المستقبل.

أبرز المرشحين: ناثان آكي لاعب بورنموث – أليسيو رومانيولي لاعب ميلان

الظهير الأيسر

رغم تواجد الثنائي ألونسو وإيمرسون، إلا أنهما لم يقنعا لامبارد، وهما مرشحان بقوة للمغادرة في يناير المقبل نحو إنتر ميلان ويوفنتوس على الترتيب.

أبرز المرشحين: بين تشيلويل لاعب ليستر سيتي.

لاعب الوسط

يتمسك الفرنسي نجولو كانتي بالرحيل عن تشيلسي في ظل رغبة قوية من الثنائي ريال مدريد وبرشلونة بخدماته، وبالتالي يريد البلوز إضافة قوية في منطقة وسط الميدان تجهيزاً لمرحلة ما بعد كانتي.

أبرز المرشحين: سيرخي ملينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو – رودريجو بينتانكور لاعب يوفنتوس – توماس بارتي لاعب أتليتيكو مدريد – آلان لاعب نابولي.

المهاجم الصريح

يتواجد الثلاثي أوليفيه جيرو والبلجيكي ميتشي باتشواي بجوار الإنجليزي الدولي تامي أبراهام، ويعد جيرو مرشحاً بقوة للرحيل وسط اهتمام ميلان والإنتر وكريستال بالاس، بينما لم يقنع باتشواي المدير الفني فرانك لامبار، وبالتالي قد يعيره مرة أخرى، ووفقاً لذلك، قد يوقع البلوز مع مهاجم جديد بجوار أبراهام.

أبرز المرشحين: كالوم ويلسون لاعب بورنموث.