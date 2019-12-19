رياضة | كيف سيكون شكل ليفربول بعد التعاقد مع مينامينو؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون شكل ليفربول بعد التعاقد مع مينامينو؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول اليوم رسمياً، التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الياباني تاكومي مينامينو، نجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، لينكون بذلك أولى صفقات ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقام نادي ليفربول بتفعيل الشرط الجوائي الموجود في عقد مينامينو، والبالغ 7.25 مليون جنيه إسترليني فقط، لينضم صاحب الـ 24 عاماً لكتيبة الألماني يورجن كلوب.

وسبق ليفربول بذلك أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وشقيق سالزبورج نادي لايبزج الألماني، اللذين كانا يضعا مينامينو ضمن ترشيحاتهما.

وبدأ التفاوض مع مينامينو بعد يومين فقط من مواجهة ليفربول مع سالزبورج بملعب ريد بول أرينا في آخر جولات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الريدز لمصلحته بهدفين دون رد.

وإتفق مسئولي ليفربول مع وكيل اللاعب على تسديد الشرط الجزائي، والإتفاق على موعد للوصول لمدينة ليفربول من أجل إجراء الكشف الطبي، وهو ما حدث بالأمس، ليتم الإعلان رسمياً اليوم عن الصفقة، على أن ينضم للفريق بمجرد فتح سوق الإنتقالات الشتوي رسمياً يوم 1 يناير من العام المقبل 2020.

كيف سيستفيد يورجن كلوب من خدمات مينامينو ؟

يجيد مينامينو اللعب في مركزي صانع الألعاب الصريح أو أحد الجناحين الأيمن أو الأيسر، لا سيما الجناح الأيسر في ظل إجادته اللعب بقدمه اليمنى.

وبالتالي، سيكون أمام يورجن كلوب توظيفان أساسيان لمينامينو، وهما:

صانع الألعاب

لعب مينامينو مع سالزبورج بالأساس في هذا المركز، خلف رأسي حربة سالزبورج هالاند وهي تشان هوانج، وبالتالي ستبرز قيمته في طريقتي لعب 4-2-3-1 أو 4-3-1-2 وفقاً للتشكيلين الآتيين:

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4-2-3-1

أليسون

أرنولد – فان دايك – لوفرن – روبيرستون

فابينيو/ كيتا – هيندرسون

ماني – مينامينو – صلاح

فيرمينو

4-3-1-2

أليسون

أرنولد – فان دايك – لوفرن – روبيرستون

فابينيو – كيتا / فينالدوم – هيندرسون / تشامبرلين

مينامينو

صلاح – ماني/فيرمينو.

الجناح الهجومي

السناريو الثاني هو البقاء على الرسم التقليدي للريدز بطريقة 4-3-3 مع اللعب بدلاً من أحد الجناحين ساديو ماني أو محمد صلاح في حالة غياب أحدهما أو رغبة كلوب في عمل المداورة، وبالتالي سيكون تشكيل ليفربول كما يلي.

أليسون

أرنولد – فان دايك – لوفرن – روبيرستون

فابينيو – فينالدوم / كيتا – هيندرسون/ تشامبرلين

مينامينو – فيرمينو – صلاح/ماني.

