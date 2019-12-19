رياضة | 20 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربي استعدادا لمواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربي استعدادا لمواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، ضم 20 لاعبا لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان، المقرر لها في تمام الثانية والنصف من غد الجمعة على ستاد أسوان، في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجه فريق الإنتاج الحربي إلى مدينة أسوان في تمام الواحدة ظهرًا من أجل الدخول في معسكر مغلق.

وجاءت قائمة فريق الإنتاج الحربي كالتالي: Advertisements "عامر عامر وأحمد يحيى وباسم مرسى وعبد الرحمن اللمبى وأحمد شديد قناوى ومحمد بازوكا وأحمد مجدى ومحمد رجب وإبراهيم عبد الخالق ومحمد شوقى على فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومعاذ الحناوى ومحمد عادل إسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب أنان ومامادو نياس". واستعاد فريق الإنتاج الحربي، محمد بازوكا مدافع الفريق بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام طنطا. وكان قد فاز الإنتاج الحربي على فريق طنطا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري. ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد11 نقطة، حيث فاز في 3 وتعادل في اثنين وخسر في 3 آخربن.

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