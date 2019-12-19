رياضة | الكشف عن رقم قميص مينامينو مع ليفربول (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن رقم قميص مينامينو مع ليفربول (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، صباح اليوم الخميس، ضم اليابانى تاكومى مينامينو رسميًا، قادمًا من صفوف فريق سالزبورج النمساوى.

وكشف ليفربول ارتداء مينامينو القميص رقم 18، منذ بداية مشاركته مع الفريق فى يناير المقبل.

وقدم مينامينو أداءً متميزًا مع سالزبورج، خلال دور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا، لاسيما أمام ليفربول، واحتل مع فريقه المركز الثالث فى مجموعته، لينتقل مينامينو للعب فى بطولة الدورى الأوروبى بداية من دور الـ 32.