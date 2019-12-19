رياضة | ختام مباريات الأسبوع الثامن من دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام مباريات الأسبوع الثامن من دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ختام مباريات الأسبوع الثامن لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، وذلك خلال منافسات الدور الثاني.

وانتهت مباريات الأسبوع الثامن ب "123" مباراة بنتيجة الفوز، فيما حسم التعادل "11" مواجهة بين مراكز الشباب المشاركة بالدوري، وأحرز اللاعبين "572" هدف في "134" مواجهة.

وسجلت مراكز شباب محافظة مطروح أعلي معدل تهديفي في ختام مباريات الأسبوع الثامن ب "41" هدف من 8 مباريات، وجاءت مراكز جنوب سيناء والبحر الأحمر الأقل تهديفًا ب(4) أهداف لكل محافظة.

وتنطلق مباريات الأسبوع التاسع قبل الأخير من عمر الدوري الأحد المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري.