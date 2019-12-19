رياضة | الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري الممتاز، وخاض تدريبات علاجية لمدة ٣ أيام، غاب خلالها عن المران الجماعي للفريق.

وتحسم نتيجة الفحص موقف اللاعب من مباراة الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، وكذلك موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.

