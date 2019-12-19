رياضة | محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل موقعة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل موقعة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين داخل مقر إقامة الفريق؛ لمراجعة التعليمات الأخيرة قبل التحرك إلى ملعب المكس بالإسكندرية.

وتشهد المحاضرة الفنية إعلان تشكيل الفريق وتذكير اللاعبين بالمهام والواجبات المكلفين بها في مباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.