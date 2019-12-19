رياضة | فايلر يرفض الراحة في الأهلي عقب مباراة الإسماعيلي استعدادًا للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض الراحة في الأهلي عقب مباراة الإسماعيلي استعدادًا للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الجمعة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار التدريبات غدا؛ لضيق الوقت بين مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الخميس ومباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الاثنين المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.

