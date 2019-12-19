رياضة | فايلر يطمئن على رباعي الأهلي المصاب

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ويغيب الثنائي عن معسكر مباراة الإسماعيلي، حيث يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة في العضلة الضامة في حين يعاني السولية من نزلة برد شديدة.
وقام الجهاز الطبي بمنح السولية بعض أدوية البرد، في حين تم وضع برنامج خاص لتجهيز ياسر إبراهيم للمرحلة المقبلة.
ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.
وأكد طبيب الفريق للمدير الفني أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، مشيرا إلى أنه يتواصل مع اللاعبين؛ الاطمئنان على حالتهما ومدى استجابتهما للبرنامج.
وكان محمد محمود قد أجرى مؤخرًا جراحة الرباط الصليبي، في حين أجرى حمدي فتحي جراحة غضروف الركبة.
وكان فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال تواجده في مران منتخب مصر قبل مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون فما تعرض محمد محمود لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مران الأهلي.