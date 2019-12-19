رياضة | فايلر يطمئن على رباعي الأهلي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطمئن على رباعي الأهلي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمئن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حالة الثنائي عمرو السولية وياسر إبراهيم لاعبا الفريق قبل مران الفريق غدا.

ويغيب الثنائي عن معسكر مباراة الإسماعيلي، حيث يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة في العضلة الضامة في حين يعاني السولية من نزلة برد شديدة.



وقام الجهاز الطبي بمنح السولية بعض أدوية البرد، في حين تم وضع برنامج خاص لتجهيز ياسر إبراهيم للمرحلة المقبلة.

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ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

وعقد السويسري جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق؛ للاستفسار عن مستجدات البرنامج التأهيلي لكل من حمدي فتحي ومحمد محمود. وأكد طبيب الفريق للمدير الفني أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، مشيرا إلى أنه يتواصل مع اللاعبين؛ الاطمئنان على حالتهما ومدى استجابتهما للبرنامج.