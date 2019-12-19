رياضة | غدًا.. الأهلي يفحص رمضان صبحي طبيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الأهلي يفحص رمضان صبحي طبيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة للتعافي من إصابته.وعلي ضوء الفحص الذي يخضع له اللاعب سيتم تحديد تفاصيل برنامجه التأهيلي، وما إذا كان سيحتاج إلى الحقن بالبلازما.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب حصل على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، على أن يبدأ غدا تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به.

وتعرض رمضان صبحي لاعب وسط الفريق لتمزق في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق صباح الثلاثاء الماضي، ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ٦ أسابيع.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حيث حصد الفريق الأحمر 6 انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود ويملك مباراتين مؤجلتين.

