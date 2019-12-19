رياضة | برشلونة يخطط لتجديد عقد ميسي حتى 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لتجديد عقد ميسي حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة في تجديد تعاقده مع نجمه الأول ليونيل ميسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبدأ نادي برشلونة مفاوضاته مع والد ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني من أجل تمديد تعاقده معه لمدة موسم أخر بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن نادي برشلونة تواصل مع خورخي ميسي والد ليونيل، وأبلغه أن النادي يريد التجديد.

وأضافت الصحيفة بأن عقد ميسي ينتهي رسميا في صيف عام 2021، وبارثوميو يريد تجديده حتى عام 2023، قبل إنتهاء ولايته الرئاسية لبرشلونة.

ويحتل ميسي صدارة ترتيب هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 12 هدف، وهو نفس رصيد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.